Dopo i successi del Festival, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo inaugura la nuova stagione al Teatro dell’Opera del Casinò

Grande successo per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo alla 75ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana.

“Mai come quest’anno i nostri professori impegnati sul palco dell’Ariston hanno ricevuto attenzioni, ringraziamenti ed elogi da parte di artisti in gara, addetti del settore, media, social e da parte dello stesso Carlo Conti che ogni sera ha ricordato il prezioso contributo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo – racconta il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione –. Sull’onda di queste soddisfazioni, sabato inauguriamo la nuova stagione con un concerto che segna l’inizio di un nuovo triennio di produzioni che saranno caratterizzate dal tema portante ‘Musica & Società’. Una tematica che ci offrirà la possibilità di creare interconnessioni che arricchiranno l’esperienza del pubblico e amplieranno la portata dell’offerta musicale proposta”.

Il concerto di sabato 'Virtuosismo mirabolante e idee innovative' vedrà la partecipazione del M° Simon Pavlov e quella del violinista Andrey Baranov. Un solista d’eccezione pluripremiato, considerato uno dei musicisti di maggior successo della sua generazione, con una carriera eccezionale come solista e partner di ensemble sui palchi e nei festival principali in Europa, Nord e Sud America, Africa e Asia.

Il programma si aprirà con il 'Concerto in Re Maggiore Op. 77 per Violino e Orchestra' di Johannes Brahms opera del 1878 considerata una delle pagine tecnicamente più difficili della letteratura violinistica dell’ottocento. A seguire la 'Sinfonia n. 2 in La minore' scritta da Camille Saint-Saëns nel 1859, a soli ventiquattro anni. Una pagina ricca sul piano delle scelte formali e dell’inventiva, in cui l’influsso romantico si coniuga felicemente con innovazioni espressive anticipatrici di Elgar, Sibelius e persino Janacek.

Sabato sarà inaugurata anche la nuova politica prezzi della Fondazione, che ha voluto migliorare l’accessibilità ai concerti attraverso una rimodulazione delle tariffe. Per la stagione 'classica' (ottobre-maggio) il prezzo del biglietto unico sarà di 15 euro. Per i giovani sotto i 25 anni la gratuità verrà garantita dal sostegno di alcuni partner del territorio mentre la tariffa biglietti per gli over 65 è confermata a 10 euro.

I biglietti per i concerti sono acquistabili on-line su www.sinfonicasanremo.it, alla cassa del teatro la sera stessa del concerto a partire da un’ora prima del suo inizio e alla biglietteria presso l’Infopoint davanti al Cinema Centrale di Sanremo aperta ogni martedì dalle 10.00 alle 12.30.