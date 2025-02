Taggia: si riunisce il tavolo per l'imposta di soggiorno, amministrazione e associazioni di categoria puntano su promozione, eventi e luminarie

Si è svolto nei giorni scorsi l’annuale tavolo tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria per la programmazione inerente l’imposta di soggiorno. Convocata dall’assessore al Turismo Barbara Dumarte e dalla consigliere comunale Chiara Cerri, con delega alla Programmazione economica e ai rapporti con le associazioni di categoria, ha visto la partecipazione, così come da protocollo, dei rappresentanti di Confcommercio e di Confesercenti: rispettivamente nelle persone di Massimo Giuffra (Confcommercio), Massimiliano Cammarata (Confesercenti) e Alessio Contoli (Assohotel Confesercenti).

“L’incontro – spiegano l’assessore Dumarte e la consigliere Cerri –, in previsione dell’approvazione del bilancio che avverrà settimana prossima, ha lo scopo di concordare come investire durante l’anno in corso i ricavi dell’imposta di soggiorno ottenuti nel 2024. Come da protocollo, il 60% deve essere infatti stabilito in accordo con le associazioni". Punto cruciale, sollecitato dalle associazioni di categoria, è stato l'individuazione di un budget specifico per la promozione fuori provincia degli eventi e delle iniziative sul territorio comunale. Con particolare attenzione al bacino turistico della Costa Azzurra, del basso Piemonte e della Lombardia.

E’ stata inoltre confermata l’adesione ai Borghi Più Belli d’Italia, alla DMO Riviera dei Fiori e al progetto “10 comuni” promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza. “Si tratta di iniziative fondamentali che ci permettono di promuovere la nostra località colpendo un target sempre più ampio,” concludono Barbara Dumarte e Chiara Cerri. Anche quest'anno verrà inoltre destinata una somma per le luminarie natalizie con lo scopo di abbellire i centri di Arma, Levà e Taggia e incentivare gli acquisti di vicinato.