Taggia: l’Istituto scolasto’ Ruffini-Aicardi’ ringrazia il ristorante Marixx di Ventimiglia

Il Ristorante Marixx, nato nel luglio 2021 nel complesso del porto Cala del Forte di Ventimiglia, è il frutto della passione e dell’esperienza di Riccardo che, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di chef al ristorante Balzi Rossi, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura. Fondamentale, nei primi mesi è stata per lui la presenza di Pina, maestra e amica che ha contribuito all’avvio del Marixx con una chiara visione: tramandare la tradizione gastronomica con un tocco di modernità. Pina Beglia, scomparsa nel 2023, è stata una importante chef della Riviera dei Fiori, come testimoniano i riconoscimenti ricevuti tra cui piu’ stelle Michelin .

Il Ristorante Marixx ha voluto ricordare Pina con una serata che celebrasse i suoi piatti più iconici e, anche per sottolineare il suo impegno e la sua passione per l’arte culinaria, si è dato corso ad una raccolta fondi per contribuire ai costi della scuola per le esercitazioni di cucina degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, una fucina di talenti del settore della ristorazione.

La Dirigente Scolastica Mariagrazia Blanco anche a nome dell’Istituto ringrazia per l’iniziativa e aggiunge: "E’ importante per una scuola come la nostra il sostegno e la vicinanza degli imprenditori locali, che possono essere anche esempio e riferimento per i nostri studenti; in particolare, la figura di Pina Beglia è un esempio per le nostre numerose studentesse, consapevoli che anche le donne con impegno e passione possono affermarsi nel settore dell’enogastronomia".