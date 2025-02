Santo Stefano al Mare, approvata l’ordinanza balneare 2025: stagione al via dal 1° maggio

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato l’ordinanza balneare 2025, stabilendo le regole per l’apertura e la gestione degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate. La stagione balneare ufficiale inizierà il 1° maggio e terminerà il 30 settembre, con obbligo di apertura nel periodo di maggiore afflusso, dal 1° giugno al 15 settembre.

L’ordinanza prevede che gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate siano completamente operativi durante il periodo di apertura obbligatoria, garantendo la piena fruizione dei servizi previsti dalla concessione. L’orario minimo di apertura sarà dalle 10 alle 16 nei mesi di maggio e settembre e dalle 9 alle 19 nel periodo tra il 1° giugno e il 15 settembre. Oltre al periodo obbligatorio, i concessionari potranno scegliere di estendere l’apertura fino al 31 ottobre o per tutto l’anno, previa richiesta e ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Per gli stabilimenti aperti tutto l’anno, sarà necessario garantire un minimo di tre giorni di apertura settimanali, inclusi i giorni festivi e prefestivi, con orario minimo dalle 10 alle 16.

L’ordinanza disciplina anche le modalità di allestimento e smontaggio delle strutture balneari, che dovranno essere pronte entro 45 giorni dall’inizio della stagione e rimosse entro 45 giorni dalla chiusura. Le spiagge e gli stabilimenti dovranno inoltre rispettare precisi standard di sicurezza, igiene e accessibilità. È previsto l’obbligo di garantire il libero accesso alla battigia e ai servizi igienici a tutti i cittadini in forma gratuita. Per quanto riguarda la sicurezza in mare, ogni stabilimento dovrà rispettare le disposizioni stabilite dall’Autorità Marittima, garantendo il servizio di salvataggio e la pulizia quotidiana degli arenili. Sarà inoltre vietato occupare la fascia di 5 metri dalla battigia con ombrelloni o attrezzature da spiaggia, al fine di garantire il libero transito dei bagnanti.

L’ordinanza introduce anche restrizioni su alcune attività. Sarà vietato campeggiare o dormire sulla spiaggia, praticare giochi pericolosi per l’incolumità pubblica, tenere musica ad alto volume, condurre cani sugli arenili durante la stagione balneare (eccetto cani guida per non vedenti e cani da salvataggio), esercitare commercio ambulante senza autorizzazione e gettare rifiuti in mare o sulla spiaggia.

Per garantire la sicurezza e la tutela del litorale, in caso di condizioni meteo avverse, sarà obbligatorio rimuovere tutte le attrezzature a rischio danneggiamento e gli stabilimenti potranno chiudere temporaneamente, comunicando la decisione al Comune.