Sanremo, smontato il Suzuki Stage: ora tocca alla struttura di Rai Pubblicità (Foto)

A Sanremo si lavora senza sosta per riportare la città alla normalità dopo la settimana del Festival. Il Suzuki Stage di Piazza Colombo, uno dei palcoscenici più iconici dell’evento, è stato smontato in tempi record, liberando rapidamente l’area dopo giorni di musica e spettacolo. Un’operazione efficiente, che segue la stessa velocità con cui sono state smantellate altre strutture allestite per gli eventi collaterali del Festival.

Resta ancora in piedi la struttura di Rai Pubblicità, ma la sensazione è che nel giro di pochi giorni anche questa verrà completamente smontata. Grandi manovre, dunque, per restituire la città dei Fiori al suo assetto abituale dopo un’edizione del Festival che ha visto un afflusso record di spettatori e turisti.

Non solo Piazza Colombo: in tutta Sanremo, le installazioni temporanee posizionate per accogliere eventi e dirette televisive stanno progressivamente lasciando spazio alle normali attività cittadine. La macchina organizzativa, che ha funzionato alla perfezione durante la kermesse, si conferma altrettanto rapida ed efficiente nella fase di smantellamento, minimizzando i disagi per residenti e commercianti.

Con il Festival ormai archiviato, Sanremo torna progressivamente alla sua quotidianità, mentre si inizia già a pensare alla prossima edizione e alle novità che potrebbero caratterizzare l’evento del 2026.