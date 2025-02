Pallacanestro: netta sconfitta intera per il Bvc Sanremo contro il Rapallo nel campionato regionale

Bvc Sanremo E.On.–Next Step Rapallo 55-91 (13-27, 13-25, 20-16, 9-23)

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 12, Tacconi Daniele, Massa 14, Gagna 1, Deda, Rudian 7, Iamundo 2, Lichahin, Avila De Carvalho 5, Markishiq 14. Coach: Alessandro Deda.

Next Step Rapallo: Dagnon 9, Sydoruk 20, Bukia 28, Dokic 8, Diaw 10, Tretiak 6, Katorhin 10, Brescia. Coach: G. Novelli.

Sconfitta casalinga, questa sera per il Bvc Sanremo E.On. con il fortissimo Rapallo, seconda forza del campionato.

Il commento di Alessandro Deda, presidente-giocatore e nell’occasione anche coach del Bvc Sanremo: “A mio avviso il Rapallo visto stasera è la migliore squadra di questo campionato e l’ha dimostrato. Ha un roster formato interamente da validissimi giocatori stranieri, caratteristica della società che da anni lavora benissimo a questo progetto. In più rispetto alla gara di andata hanno giocato molto bene assieme. Noi oggi abbiamo fatto anche molte cose ottime sul piano del gioco, ma alla lunga il gap fisico, atletico e in parte anche tecnico è venuto a galla. Complimenti a loro, non era comunque questa la gara sulla quale avremmo dovuto costruire la nostra salvezza. Tra due giorni ci aspetta un altro match difficilissimo contro la capolista Chiavari e daremo il massimo. Dopodiché abbiamo un filotto di tre partite, che se vogliamo salvarci dobbiamo avere la forza di vincere”.