Castellaro Golf: da domani a domenica golfisti professionisti e dilettanti provenienti dal Nord Italia

Da domani a domenica il Castellaro Golf ospiterà professionisti e dilettanti provenienti dal Nord Italia in occasione della prima Pro AM dell’anno organizzata da Castellaro Golf in collaborazione con GB SPACE, azienda del settore abbigliamento e attrezzature golf con sede a Torino. Il Golf Club e il Gruppo Cozzi Parodi hanno organizzato una tre giorni prestando attenzione ai minimi dettagli, dall’accoglienza al campo, all’intrattenimento serale, per regalare ai golfisti un’emozione unica.

Le squadre formate da un Professionista PGAI e 4 dilettanti si sfideranno sulla lunghezza di 36 buche (18 al giorno) con due formule di gioco differenti. Per gli amateur è un’esperienza da non perdere, avendo la possibilità di giocare al fianco di un Maestro per apprendere i più preziosi segreti del Golf. In attesa della riapertura, a brevissimo, del resort, i giocatori alloggeranno negli altri hotel del gruppo: Hotel Riviera dei Fiori e Marina degli Aregai Hotel & Residence. Proprio presso il ristorante di quest’ultimo venerdì sera lo chef sarà lieto di stupire i palati di tutti con piatti della tradizione ligure, dai sapori decisi e con ingredienti a kilometro zero.

Tutti i giocatori riceveranno in omaggio una bottiglia dell’olio ottenuto dalla spremitura delle olive del campo.