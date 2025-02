Calcio: la Sanremese alza la voce "Sistema vecchio, il caso Albenga è un nuovo fallimento per il calcio italiano"

Anche la Sanremese ha voluto esprimere tutta la propria solidarietà all'Albenga e alla sua tifoseria, a poche ore dalla ratifica dell'esclusione del campionato degli ingauni. Nella nota della società del presidente Masu è stato lanciato anche un forte grido di allarme sulla sostenibilità dei club dilettantistici.

"Alla fine è successo! Quello che nessuno avrebbe voluto, nessuno che vuole bene a questo sport ancor prima di parlare di colori. Il sistema è vecchio, non tutelato, ma soprattutto privo di attenzioni verso una categoria, la Serie D, ormai sempre più professionistica dato l’elevato costo di gestione. L'Albenga è un nuovo fallimento per il calcio italiano, in questa categoria ne contiamo almeno uno ogni anno. Per storicità saremo sempre vicini ai nostri cugini ingauni e siamo certi che si tireranno fuori da queste vicende e troveranno le forze per ripartire più forti di prima. I tifosi dell'Albenga sono e saranno sempre i benvenuti sulle nostre gradinate. Forza Albenga per sempre".