Calcio dilettantistico: l'esclusione dell'Albenga riapre la corsa ai ripescaggi playoff, come cambia il quadro ligure

Trovare un lato positivo nell'esito grottesco della stagione dell'Albenga risulta quanto meno complicato. I condizionamenti negativi sul girone A di Serie D, avranno però almeno un effetto favorevole all'interno dei campionati dilettantistici regionali. Verosimilmente l'Albenga ripartirà dalla Seconda Categoria, a meno che non arrivi l'iscrizione per sovrannumero in un campionato superiore, come avvenuto del resto per il Savona nel 2020 in Prima Categoria, in concerto con l'amministrazione comunale e la Lega Nazionale Dilettanti.

La mancata retrocessione in Eccellenza, quindi, non avrà impatto sui meccanismi playoff e playout e le conseguenti promozioni e retrocessioni. Resta da monitorare con attenzione la situazione della Fezzanese, ultima nel girone E di Serie D, da cui potrebbe arrivare un freno per le formazioni liguri. Nel girone A l'unica situazione ancora in bilico, per i club della nostra regione, è quella della Cairese, ai margini della zona playout, seppur le ultime prestazioni della squadra di Nappi appaiano in decisa crescita rispetto all'ultima fase del 2024.

Il quadro attuale (con la Fezzanese ultima e in attesa di conoscere il percorso della Genova Calcio in Coppa Italia) per gli spareggi di fine stagione sarebbe il seguente:

-Promozione al Campionato di “Eccellenza” di 1 ulteriore Società dal Campionato di “Promozione”: la prima classificata nella graduatoria play off.

− Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 2 Società dal Campionato di “Prima Categoria”: le prime due classificate nella graduatoria play off.

− Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 6 Società dal Campionato di “Seconda Categoria”: le prime sei classificate nella graduatoria play off.

