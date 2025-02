Taggia: mercoledì prossimo si riunisce il Consiglio comunale, all'ordine del giorno una lunga di interrogazioni dell'opposizione

E’ stato convocato per mercoledì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Taggia.

All’ordine del giorno una serie di interrogazioni presentate dal gruppo ‘Progettiamo il futuro’: sulle nuove tariffe per la sosta, sull’acquisizione di palazzo Curlo-Spinola, sulla tenuta del registro della bi genitorialità e sulla eliminazione definitiva del collegamento stradale diretto tra il lungo Argentina, la darsena e il lungomare Est di Arma.

Successivamente verrà approvato il prospetto delle aliquote 2025 per l’Imu, le modifiche al regolamento della stessa imposta e a quelli per la disciplina della Tari e il generale delle entrate comunali. Toccherà successivamente al riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza o alle attività produttive e terziarie, la modifica parziale del regolamento edilizio comunale per una normativa specifica per l'installazione di dehor in piazza Eroi Taggesi ed all'ambito di piazza Chierotti.

Sarà quindi modificato il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e del patrocinio, sarà approvato il Dup 2025/2027 e il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

Al termine sarà approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Imperia ed il comune per la concessione in uso gratuito con vincolo di destinazione ad uso scolastico, dei locali in via Levà (sede distaccata dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado ‘Ruffini’. Infine l’approvazione di un campetto all'aperto di pertinenza della palestra alle ex Revelli.