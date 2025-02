Sanremo: viaggia rapidissimo lo smontaggio delle strutture in città, riaperte via Matteotti e corso Garibaldi (Foto)

Smontaggio rapidissimo per le strutture che hanno ospitato il ‘Festiva diffuso’ nel centro di Sanremo. Avevamo fatto un giro lunedì scorso ed avevamo notato come il lavoro degli addetti viaggiasse spedito già il giorno dopo lo spegnimento delle luci di ‘Domenica In’.

La situazione è già tornata alla normalità in via Matteotti e corso Garibaldi, rispettivamente riaperta totalmente al passaggio pedonale e al traffico nel doppio senso tra via XX Settembre e via Manzoni. Anche lo smontaggio del ‘Suzuki stage’ sta proseguendo velocemente e, nonostante l’ordinanza di chiusura di piazza Colombo è prevista fino al 24 febbraio, non è escluso che possa riaprire notevolmente prima. L’unica struttura che è ancora da smantellare totalmente è quella di Rai Pubblicità attigua al palco.

Un lavoro di smontaggio che sta proseguendo velocemente anche al Teatro Ariston dove decine di operai stanno smantellando il palco tecnologico che ha ospitato la kermesse canora. In questo caso è previsto che, tra una decina di giorni, il lavoro possa terminare e che il cinema possa riaprire al pubblico.