Calcio a 5: in serie C per l'Airole sette punti in dieci giorni, venerdì scorso bella vittoria sul Caramagna

Periodo intenso e ricco di punti per l'Airole FC nel girone A del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Le viverne hanno infatti disputato tre gare in 10 giorni cogliendo due vittorie ed un pareggio che hanno confermato l'attuale seconda posizione in classifica. Dopo la larga vittoria di lunedì 10 febbraio alla Palestra San Camillo di Imperia in casa dell'Oneglia valida per la 2a giornata di ritorno - reti ospiti di Filippo Caramello Canzone (4), Giuseppe Pulvirenti (3), Marco Foti (2), Andrea Corigliano (2), Davide Trama e Jamir Caruazh Farfan - i biancoverdi hanno poi superato il Caramagna B venerdì scorso al PalaRoja per 6-3 nella 3a giornata - con reti di Rossano Buono (2), Marco Foti, Giuseppe Pulvirenti, Cristian Biancheri e Lorenzo Comi - trovandosi quindi nella condizione di puntare a conquistare il primo posto nel recupero del secondo tempo del big match della 5a giornata d'andata contro l'Argentina Arma giocato lunedì sera in casa dei rossoblù al campo sportivo di Piani di Cipressa dopo che la prima parte della gara, disputata alcune settimane prima, si era interrotta all'intervallo sul 3-3 a causa di un blackout generale che aveva colpito l'intera area dell'impianto - per l'Airole reti di Giuseppe Pulvirenti (2) e Lorenzo Comi.

Scesi in campo per l'insolito impegno i ragazzi di coach Fiorenzo Favaloro hanno quindi dovuto dare tutto in 30 minuti subendo però su punizione il gol a freddo da parte della squadra di casa. Una rete che ha scatenava la veemente reazione dell'Airole padrona del campo per 10 minuti ma sfortunata nel costruire continue occasioni senza esito fra cui un 'gol fantasma' di Davide Trama apparso a molti abbondantemente oltre la linea. Davide Trama che impattava poco dopo il risultato con un rasoterra sul primo palo portando la partita in una fase più equilibrata nella quale anche i numerosi falli fornivano ad entrambe le squadre la possibilità di calciare i tiri liberi per un finale pirotecnico in cui, proprio su tiro libero, Filippo Caramello canzone portava in vantaggio gli ospiti i quali però subivano poco dopo il pareggio dell'Argentina che falliva infine, all'ultimo minuto, la possibilità di portarsi in vantaggio con un altro tiro libero. Un risultato finale di 5-5 che lascia quindi l'Airole nelle posizioni di vertice in vista del prossimo weekend di riposo e della settimana successiva in cui sarà già tempo del big match della quinta giornata di ritorno ancora con l'Argentina ma questa volta al PalaRoja di Ventimiglia.