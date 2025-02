Accardo Orto Frutta vince la “1° edizione Zaccari Champions" organizzata dalla Polisportiva Vallecrosia Academy

Accardo Orto Frutta vince la “1° edizione Zaccari Champions", campionato over 35 organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy asd, e poi dona la somma conquistata in beneficenza.

Il torneo si è svolto in questi mesi sul nuovissimo sintetico a 9 del campo Zaccari. Sei squadre (Autoripazione PM, La Squadra, Attenti al Lupo, Sport Camporosso, Accardo Orto Frutta, Ciancia’s Boys) si sono confrontante in gare di andata e ritorno nella prima fase e di play off, semifinali e finali nella seconda fase.

La finale ha visto scendere in campo Accardo Orto Frutta e La Squadra. L'incontro, alla fine, è stato vinto dalla compagine composta da Giglio Andrea, Diego Celea, Lorenzo Messineo, Lo Giudice Alessio, Lettieri Simone, Lentini Fabio, Maiorana Emanuel, Lettieri Andrea, Caccamo Filippo, Pelosini Loris, Cariello Alfredo, Mazza Giovanni, Fedele Fabio, Ricevuto Giuseppe, Matalone Andrea, Trotti Cristian, Longo Simone e Giunta Davide, guidati dal mister Mattia Cilio. Accardo Orto Frutta, però, decide di devolvere in beneficenza all’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova il premio ricevuto.

"Oltre alla bellissima vittoria ottenuta, facciamo i complimenti ai vincitori per l’importante gesto di umanità mostrato da tutti i componenti di Accardo Orto Frutta" - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Ringraziamo, inoltre, gli organizzatori Angelo Alletto, Federico Paraschiva e Roberto Ghu per l’ottimale riuscita e la perfetta organizzazione di tutto il campionato".