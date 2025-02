La Giornata della Memoria del Liceo Cassini: serie di giornate organizzate dalla scuola sanremese

Il Liceo Cassini, ormai dal lontano 2009, celebra la giornata del 27 gennaio ponendo particolare attenzione ad evitare il rischio di trasformare l’importante ricorrenza in una routine retorica e noiosa. Si è pensato, quindi, di utilizzare il cooperative learning all’interno delle classi: gli insegnanti, in particolare quelli di storia e di lettere, ogni anno selezionavano argomenti e testi significativi: la vicenda dei bambini di Creppo, la deportazione degli ebrei del ghetto di Roma, l’esperienza di Primo Levi, il processo ad Eichmann, la persecuzione degli ebrei del Ponente, le donne e i bambini nella Shoah. I materiali necessari sono stati reperiti attraverso i libri, di volta in volta acquistati o donati alla biblioteca del Cassini, che è già ben fornita e dispone anche di volumi preziosi. Così, nella stanza adibita alla consultazione dei testi di storia e filosofia, si è venuto a creare lo scaffale della memoria, che ricorda l’evoluzione del progetto negli anni.

I primi anni le giornate sono state organizzate nell’aula magna, dove, anche alla presenza delle autorità, gli studenti hanno tenuto presentazioni, proiezioni di brevi video, drammatizzazioni di scenette, letture di testi e poesie, anche in lingue diverse, il tutto integrato da esecuzioni di brani musicali connessi alla Shoah. Lo spazio ridotto, però, non consentiva di espandere il progetto a tutto il liceo, e così c’è stato un momento di riflessione. Dallo scorso anno, grazie all’intuizione della professoressa Federica Scacchi, il dipartimento di storia ha dato inizio in via sperimentale alla cosiddetta “Settimana della Memoria” con la presenza di studenti del triennio come relatori nelle classi del biennio. L’esito è stato positivo, tanto che nell’anno scolastico 2024-2025 si è ritenuto opportuno proseguire con il progetto, unendo anche la presentazione del “Viaggio della Memoria” di tre studentesse del Cassini, vincitrici del concorso ANED (Associazione Nazionale ex Deportati) dell’anno passato, come ulteriore dimostrazione dell’attenzione e della sensibilità del Liceo e degli studenti verso questo momento tragico della Storia.

Pertanto la collaborazione con l’ANED, il clima di cooperazione tra colleghi all’interno dei due dipartimenti, la disponibilità di molti consigli di classe, la presenza di una biblioteca fornita di testi specifici sulla tematica, l’impegno degli studenti e l’entusiasmo di alcuni giovani motivati ed interessati a questo progetto hanno portato alla realizzazione di un’esperienza estremamente formativa, che verrà portata avanti con grande passione anche negli anni a venire.