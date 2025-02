Pallavolo, risultati straordinari per la sanremese T-Suki Mazzu: punteggio pieno nel girone A

Con la partita di domenica 16 febbraio è terminata la prima fase del campionato U18F di pallavolo. La squadra T-Suki Mazzu ha concluso la fase iniziale in modo straordinario, conquistando il punteggio pieno nel girone A, grazie a vittorie per 3-0 in tutte le partite.



Un grande applauso va a tutto il team T-Suki Mazzu, dalle atlete al coach Fabrizio Cane, passando per lo staff e i genitori, che con impegno e dedizione hanno contribuito a questo straordinario percorso.



Ora inizia una nuova fase del campionato, caratterizzata da settimane intense e decisive, durante le quali la squadra dovrà affrontare nuovi obiettivi da raggiungere, sfide più complesse e momenti di crescita, con l’obiettivo di consolidare i risultati finora ottenuti e puntare sempre più in alto.