Impegni in trasferta a Savona e a Cuneo per le formazioni del Sanremo Rugby

Quattro le formazioni del Sanremo Rugby impegnate nel fine settimana.

Le Under 6, 8 e 10 sono state protagoniste al campo ‘Fontanassa’ di Savona per il raggruppamento Fir con Cus Genova, Reds, Rugby Fun e Superba oltre ai padroni di casa di Savona.

Impegno in trasferta anche per l’Under 14 maschile che a Cuneo ha preso parte al raggruppamento con Cuneo Pedona e San Mauro.

“La nostra terza festa per i più piccoli, ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo anche festeggiato il Carnevale - commenta il tecnico dell’Under 6 Prime Mete, Alexandra Munteanu - un clima accogliente e un’esperienza molto divertente, spero davvero che ci siano tante altre occasioni come questa in futuro. Vedere i bambini giocare, ridere e fare nuove esperienze insieme è sempre una gioia immensa. Lo spirito di squadra e il divertimento non sono mai mancati. Non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme”.

“Abbiamo avuto l’occasione di rendere ancora più protagonisti tutti i giocatori e le giocatrici - aggiunge Flavio Di Malta, allenatore dell’Under 8 - la squadra ha giocato intensamente andando più volte a meta. In settimana continuerà il lavoro sul campo per prepararsi al meglio alle prossime partite”.

“I nostri leonini hanno giocato un buon raggruppamento cercandosi a vicenda e giocando con una buona intensità - prosegue Giacomo Battistotti, tecnico dell’Under 10 - non si è visto fino in fondo il lavoro svolto nel gioco nello spazio, vuol dire che c’è ancora da lavorare, ma l’impegno e la voglia di giocare ci sono stati da parte di tutti i componenti della squadra. Sono contento dei leoncini che hanno dimostrato grandissimi miglioramenti e si sono resi protagonisti di molte belle azioni”.

“Buona prova fuori regione per i nostri ragazzi - conclude Diego Capelli, allenatore dell’Under 14 - alcuni dettagli, oltre alle significative assenze, non ci hanno permesso di portare a casa il risultato. I ragazzi presenti hanno dato il massimo e siamo soddisfatti. Continuano a lavorare per migliorarci”.