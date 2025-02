Taggia contro la disuguaglianza di genere. L'8 marzo "Corri per lei", una corsa di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza

Lo sport si unisce alla solidarietà con la prima edizione di “Corri per Lei”, un evento sportivo benefico che si terrà domenica 8 marzo 2025 ad Arma di Taggia, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e di sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà. L'iniziativa, organizzata dalla ASD Naturun Team Valle Argentina sotto l'egida dell'Ente di Promozione Sportiva CSEN e con il patrocinio del Comune di Taggia (e la collaborazione di Amaie Energie), è stata pensata per raccogliere fondi a favore del servizio comunale "Punto Donna", che offre sostegno a donne vulnerabili, in difficoltà economica o vittime di violenza domestica.

Il significato della manifestazione assume un valore ancora più forte dopo l'episodio di violenza verificatosi domenica 16 febbraio sulla pista ciclabile di Taggia, dove una donna incinta è stata aggredita alle 9.30 del mattino (solo l'intervento di un iscritto di Naturun ha evitato il peggio): un evento che ha scosso la comunità locale, rendendo ancora più evidente l'urgenza di azioni concrete contro la violenza di genere.

L'iniziativa è stata fortemente sostenuta dall'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Taggia, Laura Cane , che ha sottolineato come questa manifestazione sia un'occasione per riflettere sui diritti delle donne e su quanto ancora resti da fare per combattere discriminazioni e violenze. "Questo è un progetto volto a sensibilizzare l'8 marzo, un modo per ricordare quello che le donne hanno ottenuto, ma anche tutto ciò che c'è ancora da raggiungere. Ringrazio Naturun per la volontà di collaborare con il Comune e con Punto Donna. Sono orgogliosa del lavoro che stiamo portando avanti, anche se purtroppo il bisogno di questo servizio (Punto Donna) resta alto. Tempo fa, una ragazza che aveva ricevuto aiuto dai nostri servizi sociali, ci ha raccontato di come è riuscita a mettersi in contatto con noi e dell'importanza del numero di emergenza (3342510807, ndr) che teneva nascosto nel suo giardino. Dopo l'ennesimo episodio di violenza, una domenica sera ha trovato il coraggio di chiamare e affrontare il suo incubo. Ci tengo a ringraziare, oltre gli uffici e le associazioni che collaborano al progetto, l’assessore Negroni e il consigliere Ceresola per il lavoro e il supporto durante queste settimane".

Tornando alla manifestazione, l'evento è aperto a tutti e prevede un percorso di 6,5 km da percorrere un passo libero, permettendo così la partecipazione non solo di atleti, ma anche di chi desidera semplicemente camminare e offrire il proprio contributo a una causa importante. La partenza è fissata per le 10:30 da Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, con un tracciato che si snoderà lungo il litorale, coinvolgendo i Comuni di Taggia e Sanremo. Il percorso prevede il passaggio sulla pista ciclo-pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure, con due punti di svolta: il primo presso l'ex tunnel ferroviario di Capo Verde, il secondo nei pressi della Darsena , prima del rientro in piazza per il traguardo finale. Il tempo massimo per completare la prova sarà di due ore , per permettere a tutti di partecipare senza limiti di prestazione. Le iscrizioni saranno aperte direttamente sul posto, dalle ore 8:00 alle 10:30, fino ad esaurimento posti.

"Corri per Lei" è più di una corsa: è un simbolo di resistenza, speranza e impegno collettivo. Coniugare lo sport con il sostegno sociale significa non restare indifferenti di fronte alla violenza sulle donne, ma prendere parte attivamente al cambiamento. L'appuntamento è fissato: domenica 8 marzo, ogni passo percorso sarà un segnale di solidarietà e vicinanza a chi lotta per un futuro libero dalla paura.