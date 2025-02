Spettacoli, giocolieri, truccabimbi e battaglia di coriandoli: 'Doppio Carnevale' a Vallecrosia (Foto)

Spettacoli, giocolieri, truccabimbi e la battaglia di coriandoli animeranno Vallecrosia domenica prossima, il 23 febbraio, a partire dalle 14.30.

Un 'Doppio Carnevale' per divertire grandi e piccini proposto dal Comune in collaborazione con le parrocchie di San Rocco e di Maria Ausiliatrice. "Sarà un'occasione per festeggiare insieme alla comunità il Carnevale. In contemporanea grandi e piccini potranno divertirsi, giocare e degustare dolci e frittelle di mele presso il campetto sportivo di San Rocco e presso l'oratorio Don Bosco" - dicono don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco, e don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice - "Un pomeriggio comunitario di gioia e spensieratezza prima dell'inizio della Quaresima. Vi aspettiamo numerosi".

L'evento è organizzato anche in collaborazione con l'associazione Il Borgo Antico, Fem Spettacoli e Fiori Eventi.