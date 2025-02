Weekend amaro per le squadre di petanque dell'estremo ponente ligure nei campionati di Serie A

Weekend amaro per le due squadre di petanque, maschile, quella della Biancheri-Muller Bordighera e quella femminile del Gsp Ventimiglia, che entrambe difendono i colori della nostra provincia nei loro rispettivi campionati di serie A. Erano, a dire il vero, due trasferte temibili in quel di Savigliano contro la società Vita Nova. La compagine bordigotta, in serie A Maschile, è stata battuta col punteggio di 18-4. Malgrado la sconfitta, rimane al 2° posto in classifica.

Avrà l'occasione di rifarsi sabato prossimo nel turno casalingo contro una delle capoliste, la Biarese. In serie A Femminile, la formazione ventimigliese del C.T. Carrai è stata sconfitta col punteggio di 12-6 dalle campionesse uscenti del titolo tricolore. Sconfitta, che comunque consente di rimanere al 2° posto alle spalle delle piemontesi e delle genovesi. Anche in questo caso, le giocatrici ventimigliesi avranno la possibilità di rifarsi domenica prossima , ancora in trasferta sui campi della Bovesana.

L'unica nota lieta, nel campo delle bocce piccole, arriva dalla serie A2 Maschile dove il DLF Ventimiglia ha superato di stretta misura la compagine cuneese del Valle Maira. Con questa vittoria, il gruppo ventimigliese balza al 2° posto in classifica in coabitazione con altre squadre. Sabato prossimo, sono attesi nella trasferta contro il Buzzi Unicem. Tutti gli incontri previsti per il prossimo turno, avranno inizio alle 14,30.