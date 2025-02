Pallavolo: per la Grafiche Amadeo notizie positive dalla formazione maschile mentre le donne perdono a Genova

Fine settimana in chiaroscuro per le formazioni, maschile e femminile, della Grafiche Amadeo.

Gli uomini, nel campionato di Serie C, vincono agevolmente in casa contro il Vbc Savona per 3-0, mantenendo il terzo posto in classifica. La squadra di capitan Gazzera non ha avuto problemi, riuscendo anche a far ruotare tutti i giocatori.

La squadra femminile, in quel di Genova contro l’Albaro, perde invece per 3-2. La partita è stata altalenante e si è chiusa con il punteggio di 23-25, 25-20, 21-25, 25-15 e 15-13. Con questo risultato la Grafiche Amadeo femminile scivola al 5° posto in classifica, in un campionato che sembra ormai solo del Volley Normac Genova, quasi irraggiungibile a quota 42.