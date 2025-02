Calcio: in Promozione nuova sconfitta interna per il Ventimiglia e zona play-out sempre più vicina

VENTIMIGLIA-SESTRESE 0-2

VENTIMIGLIA: Haderbache, Pianese, Aretuso, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Rea. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Lorenzi, Verardi, Seva, Romeo, Madafferi.

SESTRESE: Marotta, Scarfo', Galluccio, Moretti, Ansaldo, Andreoni, Scalzi, Bazzurro, Balestrino, Curabba, Zanoli. Allenatore: Valmati. Sono subentrati: Lanza, D'Arpa, Di Molfetta.

ARBITRO: Luca Matteo Azzarelli

ASSISTENTI: Luigi Arado e Francesco Monaci.

Nuova sconfitta interna ( undicesima complessivamente) per il Ventimiglia, che vede avvicinare sempre più la zona play-out, per un negativo girone di ritorno nel quale ha collezionato diverse sconfitte che hanno fatto retrocedere la squadra da una tranquilla posizione di classifica, al termine del girone d'andata, all'attuale collocazione al limite della zona calda.

Se ai limiti riconosciuti della squadra, si aggiungono anche le diverse defezioni dovute a squalifiche e infortuni, riducono così le possibilità di riportare risultati positivi da far cambiare il senso di marcia. Anche nella partita odierna, i frontalieri hanno dovuto fare a meno, in difesa di Berruti e Addiego ai quali si è aggiunto, in un momento topico della gara anche di Peirano, riducendone ulteriormente il tasso difensivo della squadra. Già dai primi minuti, si intravvedevano le intenzioni dei genovesi con Zampella che al 9' rinviava un pallone nei pressi della linea di porta evitando la capitolazione.

Tuttavia il Ventimiglia c'è rispondendo con una rovesciata di Sparma all'11' (alta sopra la traversa), e sempre col giovane attaccante ventimigliese che al 33' col mancino mandava di poco a lato. Gli ospiti, al 36' su azione personale di Moretti impegnavano Haderbache che respingeva la conclusione.Al 45' poi i verdestellati andavano vicinissimi al vantaggio in un paio di occasioni con la difesa granata che si salvava e con Zanoli che invece sprecava calciando sopra la traversa. Nella ripresa, si faceva più insistente la pressione dei genovesi. All'8', Zanoli, verticalizzava per Scalzi che si dirigeva verso la porta granata, ma era tempestiva l'uscita fuori dall'area di rigore di Haderbache che poteva respingere l'incursione.

Al 10', traversone in area di Bazzurro sul quale si avventava Balestrino che da ottima posizione metteva fuori.Al 13', ci provava ancora Galluccio il cui tiro veniva respinto dal portiere. Il gol era nell'aria e puntualmente giungeva al 18' quando Balestrino in area si liberava di Pianese e batteva Haderbache. Sfortuna vuole che s'infortunava Peirano e la difesa si trovava impreparata subendo al 26' il raddoppio con Curabba che colpiva prima il palo interno con la palla che finiva poi in rete. Con un po' di fortuna, il Ventimiglia poteva riaprire la partita al 36' con Sparma che dalla distanza, circa 30 metri, con tiro a palombella, colpiva la traversa. Nel finale di gara, i locali si spingevano in attacco; gli ospiti però controllavano le iniziative ventimigliesi e il risultato non cambiava.