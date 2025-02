Calcio. Asti-Sanremese 1-1, Correale "Un punto guadagnato contro un avversario difficile" (Video)

È affidato all'allenatore in seconda Roberto Correale, per via della squalifica di Manuel Scalise, il commento del pareggio che la Sanremese porta via da Asti.

Su di un campo difficile, contro un avversario con grandi individualità, è sicuramente un punto guadagnato secondo il tecnico matuziano, che non nasconde anche qualche rimpianto per non aver centrato il bottino pieno. Non manca inoltre un elogio alla professionalità dei ragazzi, in una settimana in cui a Sanremp c'erano tantissimi riflettori puntati sulla kermesse canora che potevano fungere da distrazione, ma i giocatori non hanno mai mancato l'approccio giusto agli appuntamenti col campo e con gli allenamenti.