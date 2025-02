Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi batte Nakashima e vola in semifinale al torneo Atp 250 di Delray Beach

Prestazione superlativa per il giovane tennista di Sanremo, Matteo Arnaldi, che batte l’americano Brandon Nakashima per 7/6 (2) 6/4 e vola così in semifinale nel ricco torneo ATP 250 di Delray Beach in Florida.

Matteo ha sempre tenuto sotto controllo i propri game di servizio, grazie anche ad una battuta che ha funzionato egregiamente, 8 ace e nessun doppio fallo lungo l’intera partita, e si è portato al tie break del primo set con la convinzione di essere il più forte come in effetti ha dimostrato. Il secondo set si è risolto sul 3 pari con il break a favore di Arnaldi che va a chiudere il match senza troppi patemi d’animo, dimostrando una accresciuta sicurezza nei propri mezzi. In semifinale Arnaldi trova lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che, a sorpresa, ha eliminato la testa di serie numero 1, l’americano Taylor Fritz.

All’angolo del tennista di Sanremo come coach Matteo Civarolo, direttore del Sanremo Tennis Team, e Filippo Ferraris come preparatore atletico.