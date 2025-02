Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti tutto cuore, Ambesi firma il pari in pieno recupero sul campo del Vadino

Anticipo al sabato sera per l’Ospedaletti, impegnato sul campo del Vadino in una sfida insidiosa che si è risolta in pieno recupero.

Partono subito forte gli orange che al 12’ hanno la grande occasione per portarsi in vantaggio: El Kamli viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va Grifo che, però, si vede neutralizzare il penalty da Manti. Passano sei minuti e l’Ospedaletti trova comunque la rete dell’1-0 con Alemanno che, al termine di un’azione manovrata, calcia da fuori nell’angolino. Gli ospiti continuano ad attaccare, Sartori ci prova da fuori ma la sua conclusione finisce di poco alta sopra la traversa. Il Vadino si fa vedere in attacco con Gloria, ma Bazzoli si fa trovare pronto. Altra grande risposta del numero 1 orange che manda sopra la traversa l’insidioso tiro di Secco. La prima frazione si chiude con l’infortunio di Alemanno, costretto a lasciare il campo.

Nella seconda frazione il Vadino prende fiducia, ma le prime due occasioni sono dell’Ospedaletti: Zito ci prova due volte in contropiede, ma entrambi i suoi tentativi vengono neutralizzati da Manti. Al 53’, però, il Vadino trova il pari con l’autorete di Cordì sul tiro di Bianco. A dieci minuti dal termine la beffa: rigore dubbio per il fallo di Cianci su Ciravegna, il numero 9 del Vadino si presenta dal dischetto e spiazza Bazzoli. Ma l’Ospedaletti dimostra per l’ennesima volta di non mollare mai e, in pieno recupero, trova la rete del pari. Schillaci lancia lungo, Ambesi supera in pallonetto il portiere avversario e sigla la rete del definitivo 2-2.

Vadino - Ospedaletti 2-2

Marcatori: 18’ Alemanno, 53’ Cordì (aut), 80’ Ciravegna (r), 90’+5 Ambesi

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì (71’ 13 Bacciarelli), 3 Cianci, 4 Sartori, 5 Ambesi, 6 Russo (80’ 16 Cascone), 7 Alemanno (40’ 17 Touay (80’ 14 Siberie)), 8 Zito, 9 El Kamli, 10 Grifo (63’ 15 Manno), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina

Allenatore: Fabio Luccisano

Vadino: 1 Manti, 2 Masha, 3 Fazio, 4 Buttu, 5 Bianco, 6 Plando, 7 Gloria (65’ 16 Gaino), 8 Giordano (79’ 13 De Giorgi), 9 Ciravegna, 10 Bianco (90’ 17 Bonsignorio), 11 Secco

A disposizione: 12 Sinopoli, 14 Sorace, 18 Balbo, 19 Tornato

Allenatore: Daniele Poggi

Arbitro: Sig. Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Ammoniti: Sartori, Ambesi, Manno, El Kamli, Bianco, Ciravegna, 10 Bianco