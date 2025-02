Sanremo 2025, Mahmood: chi è il co-conduttore della quarta serata del Festival

(Adnkronos) -

Mahmood affiancherà Carlo Conti nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025 come co-conduttore insieme a Geppi Cucciari. Il cantante torna sul palco del Teatro Ariston dopo la partecipazione dello scorso anno in gara tra i Big con il brano 'Tuta gold'. Mahmood ha vinto due volte il Festival di Sanremo, nel 2019 con il brano 'Soldi' e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano 'Brividi'.

Artista poliedrico, lui stesso si definisce 'cantautore moroccan pop', che negli anni ha totalizzato milioni di streaming sulle piattaforme musicali con 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero.

Alessandro Mahmoud al secolo, ma noto come Mahmood, nasce a Milano il 12 settembre 1992 e cresce nel quartiere periferico di Gratosoglio. Il nome d'arte, come lui stesso ha dichiarato, è un gioco di parole tra il suo cognome e l'espressione inglese 'my mood', e cioè, il mio stato d'animo.

La mamma di Alessandro, Anna Frau, è italiana di origine sarda e il padre è egiziano, Amed. Mahmood è legatissimo alla mamma con la quale è cresciuto. La sua infanzia è stata segnata, infatti, dalla separazione dei genitori. Si diploma al liceo linguistico e frequenta il Centro Professione Musica di Milano, dove incontra Andrea Rodini, suo insegnante e primo manager.

Nel 2012 partecipa alla sesta edizione di X Factor. Ma il successo arriva nel 2015 quando Mahmood vince 'Area Sanremo', aggiudicandosi la partecipazione al Festival di Sanremo del 2016 nella categoria 'Nuove Proposte', dove in gara con il brano 'Dimentica' si aggiudica il quarto posto. Nel 2018 vince Sanremo Giovani con la canzone 'Gioventù bruciata', uno dei brani più amati dal suo fandom.

Nel 2019 arriva la svolta per Mahmood che partecipa al Festival di Sanremo con il brano 'Soldi' e vince la kermesse canora, classificandosi poi secondo all'Eurovision Song Contest. Prosegue con l'uscita di successi radiofonoci come 'Barrio', 'Rapide' e 'Dorado'.

Nel corso della carriera stringe tante collaborazioni come autore con numerosi artisti, tra i quali Fabri Fibra, Marco Mengoni, Elodie, Marracash, Michele Bravi e Gué Pequeno.

Nel 2022 torna al Festival di Sanremo insieme a Blanco, con il brano 'Brividi', che ha battuto il record di stream in un giorno su Spotify Italia. I due partecipano all’Eurovision Song Contest a Torino e si aggiudicano il sesto posto. Il 2022 si conclude con l'uscita del docufilm Mahmood su Prime Video in cui il cantante si mette a nudo parlando della sua infanzia, della sua carriera e del rapporto speciale con la mamma.

Torna in gara alla kermesse canora nel 2024 con il brano 'Tuta Gold', si piazza al sesto posto, ma la canzone è la più ascoltata della 74esima edizione del Festival.

Ospite a Verissimo, Mahmood aveva parlato del suo rapporto speciale con la mamma Anna: "Mi ha cresciuto da sola ma sono stato circondato da una famiglia molto numerosa, perché lei ha tanti fratelli e sorelle, sono in 13, e io da piccolo ho giocato sempre con i miei cugini". Mahmod è molto legato alla sua terra, la Sardegna, dove ha trascorso gran parte della sua infanzia: "Lei è sarda - ha spiegato il cantante - e da quando sono piccolo andiamo in Sardegna con i suoi fratelli, i miei cugini e i loro figli... ho tanti nipotini. Quando non sono impegnato con la musica voglio stare sempre con loro perché mi ricaricano".

Il cantante, sempre a Verissimo, aveva parlato anche del complicato rapporto con il padre: "Non ho mai sofferto tanto la mancanza di papà, perché ero sempre circondato da parenti e non mi sono mai sentito solo. Con mio padre non è stato proprio un abbandono, perché negli ultimi anni ci siamo risentiti e abbiamo riallacciato i rapporti".

Mahmood è molto riservato e non ha mai parlato apertamente della sua vita privata. Più volte è stato interrogato sul suo orientamento sessuale, ma non ha mai dichiarato di essere omosessuale. Il suo nome negli anni è stato accostato ad alcuni flirt, anche se non sono mai stati confermati o smentiti dallo stesso artista. Tra questi il ballerino Gabriele Esposito e Marco Mengoni.