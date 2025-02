Festival 2025, vicepresidente Piana: " I fiori del ponente grandi protagonisti sul palco dell’Ariston"

“I fiori di Sanremo tornano a essere protagonisti indiscussi del Festival, riaffermando il legame storico tra la Liguria e la kermesse più famosa della Canzone Italiana. Dopo aver fatto la loro comparsa l’altra sera, durante l’esibizione di Damiano, ex frontman dei Måneskin, i fiori della nostra Riviera, questa sera, illumineranno nuovamente il palco dell’Ariston, portando con sé tutto il fascino, la qualità e la tradizione del florovivaismo ligure”. così il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana.



“Oggi, giorno di San Valentino, ci sarà una sorpresa per tutte le donne che entreranno all’Ariston: riceveranno un omaggio floreale, simbolo dell’eleganza e della raffinatezza che caratterizzano la floricoltura ligure – continua il vice presidente Piana -. I fiori raccontano emozioni; non c'è occasione migliore del Festival di Sanremo e del giorno in cui si festeggiano gli innamorati per celebrare, attraverso la loro bellezza, la nostra Liguria e il suo straordinario patrimonio florovivaistico”.



“Sanremo non è solo la città della musica, ma anche la capitale dei fiori e vedere le nostre eccellenze florovivaistiche protagoniste sul palco dell’Ariston è motivo di grande orgoglio e contribuisce a portare il nostro florovivaismo alla ribalta internazionale: un riconoscimento importante per un comparto che rappresenta una parte fondamentale della nostra economia. Acquistare fiori liguri – conclude il vice presidente - significa investire in qualità, sostenibilità e vuol dire dare lavoro al nostro territorio in un momento in cui il settore floricolo deve affrontare le sfide della concorrenza internazionale e dei cambiamenti climatici e Sanremo è una vetrina straordinaria per le nostre produzioni Made in Liguria”.