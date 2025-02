Taggia: il Comune aggiorna le tariffe dei parcheggi, tra agevolazioni e stalli dedicati ai residenti, abbonamenti mensili e parcometri

L’amministrazione comunale di Taggia ha ridefinito le politiche di gestione delle aree a parcheggio. “La novità più significativa – spiega il sindaco Mario Conio – è l’introduzione di stalli riservati ad abbonamento per i cittadini residenti, e l’introduzione di abbonamenti e tariffe differenziate tra residenti e non. Si è optato per mantenere inalterate le tariffe per i residenti e si sono allineate le tariffe per i non residenti ai comuni limitrofi”.

Le novità entreranno in vigore nei prossimi mesi, in concomitanza all’installazione dei parcometri nelle zone soggette a regime tariffario. Sotto le nuove tariffe.

Tariffe sosta a pagamento:

- Residenti: € 1,00/ora

- Non residenti: € 2,00/ora

Tariffe forfettarie per la sosta prolungata:

- Residenti: mezza giornata (max 6 ore) € 4,00 – Intera giornata € 8,00

- Non residenti: mezza giornata (max 6 ore) € 8,00 – Intera giornata € 15,00

Abbonamenti mensili per la sosta:

- Residenti: € 50,00/mese

- Non residenti € 75,00/mese

Tariffa di € 75,00 cadauno per i ticket di sosta da proporre alle strutture ricettive in favore dei propri ospiti non residenti, nel trimestre di luglio, agosto e settembre.