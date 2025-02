Anche per la terza serata del 75° Festival di Sanremo pubblichiamo in diretta le immagini dal Teatro Ariston.

Questa sera si esibiranno 14 dei 29 big in gara e, inoltre, verrà decretato il vincitore delle Nuove Proposte.

Ad affiancare Carlo Conti alla condizione ci sono Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Ospiti d'eccezione: i Duran Duran.

Fotogallery firmata Duilio Rizzo