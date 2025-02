E' un anno pieno di progetti e attività per la Ginnastica Riviera dei Fiori società ponentina sempre attiva con i giovani

Un 2025 pieno di progetti ed attività per la Ginnastica Riviera dei Fiori che, domenica 2 febbraio a Genova, è scesa in pedana nella prima prova del campionato individuale di ginnastica ritmica LD. Due le ginnaste iscritte, entrambe nella categoria junior 2, che hanno dimostrato carattere e determinazione portando in gara nuovi esercizi con coefficienti di difficoltà più alti, che testimoniano che con la costanza e l'impegno si ottengono sempre buoni miglioramenti.

Alice Iaria si è classificata al 6° posto nella classifica assoluta (terzo miglior punteggio alla palla ), e Laura Garibaldi al 10° (bronzo al nastro). Le ragazze erano seguite in campo gara dal tecnico Ilaria Cavicchia. La sezione di ritmica della RdF ha deciso di variare le attività da proporre alle proprie ginnaste in questo primo semestre di gare, sviluppando un nutrito calendario di gare che la vedrà protagonista, oltre che con la partecipazione di numerose ginnaste, anche in veste di organizzatori della terza prova e la finale di Serie C nazionale Zone Tecniche 1 e 2 (Palasport di Imperia 29-30 marzo), della Gymflowers (22-23 marzo) e del Sanremo Gym Festival (10-11 maggio, queste due ultime presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo).

Oltre alle attività competitive la società continua nel proporre corsi (aperti e disponibili per tutta la stagione) per bambini e ragazzi nelle 4 sezioni olimpiche della ginnastica (artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino elastico).Molta attenzione viene rivolta anche alle attività per gli adulti con diverse proposte , tutte improntate verso il benessere fisico . Il corso Gymfitness è dedicato a chi vuole tenersi in forma e potenziare il proprio fisico con lezioni sempre diverse con l'utilizzo di step, fitball elastici e le numerose attrezzature dedicate al settore presenti nella palestra di Valle Armea. Il Life long training per gli over 60 focalizzato sul miglioramento dell' apparato cardiovascolare e respiratorio con esercizi di stretching e ginnastica posturale, con lezioni svolte all’aperto all’interno dei Giardini di Villa Ormond.. Dal mese di marzo partirà il nuovo ed atteso corso MUM & BABY dedicato alle mamme in attesa e alla fase del post parto col coinvolgimento attivo dei ‘nuoviarrivati’. L’obiettivo è quello, oltre che aggregativo, per condividere questo importante momento della vita, di fare del movimento funzionale al ritornare in forma anche con la partecipazione dei propri bimbi. L’attività fisica è importante per prepararsi al parto e dopo il parto per evitare la diastasi e ritrovarsi in ‘forma’. Anche in questo caso le lezioni si svolgeranno all’interno dei Giardini e la palestra di Villa Ormond a Sanremo.

"Proponiamo a ragazzi e ragazze - evidenzia la società - due corsi dedicati: alle attività di acrobatica aerea (cerchio, tessuti ) e acrobatica di base (tumbling, minitrampolini, trampolino, sbarra ed altro) mentre il gruppo del GymEvents viene proposto a ragazzi con un passato nella ginnastica, nella danza o comunque volonterosi nel mettersi in gioco per la realizzazione di coreografie per partecipare ad eventi nei teatri e spettacoli anche internazionali". Tutte le attività vengono proposte sotto la guida di tecnici esperti e qualificati , certificati da laurea in scienze motorie e/o percorsi di formazione all’interno delle qualifiche tecniche della Federazione Ginnastica D’Italia.