Arti Marziali: lo Judo Club Simonazzi protagonista all’European Cadet Cup di Genova

Lo Judo Club Simonazzi ha recentemente partecipato con entusiasmo all'European Cadet Cup di Genova, tenutasi l'8 e 9 febbraio 2025 presso il Palasport di Genova. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da 21 nazioni, confermando il suo rilievo nel panorama internazionale del judo.

La squadra ha schierato tre promettenti atleti che hanno affrontato due giorni intensi di competizioni, seguiti da due giorni di stage internazionale.

Sabato 8 febbraio:

Francesco Quaglia : Ha affrontato un forte atleta canadese. Nonostante abbia combattuto con determinazione, riuscendo a uscire con agilità da situazioni difficili, ha dovuto cedere per strangolamento.

: Ha affrontato un forte atleta canadese. Nonostante abbia combattuto con determinazione, riuscendo a uscire con agilità da situazioni difficili, ha dovuto cedere per strangolamento. Francesca Lanzafame: Al primo incontro, ha sfidato una forte atleta francese. Dopo sette minuti intensi di combattimento, ha ottenuto una splendida vittoria con un punto decisivo. Tuttavia, nel secondo incontro, una piccola ingenuità le è costata la gara, senza possibilità di ripescaggio.

Domenica 9 febbraio:

Alessia Calimera: Ha esordito contro un'atleta francese ai vertici del ranking mondiale. Sentendo forse la pressione dell'avversaria, ha perso il primo incontro. Successivamente, è stata ripescata e ha affrontato una forte atleta svizzera, conducendo un ottimo incontro e conquistando la vittoria. Nei successivi recuperi, ha incontrato un'atleta bosniaca, contro la quale ha perso.

Nonostante i risultati altalenanti, questa esperienza si è rivelata estremamente formativa per gli atleti del Judo Club Simonazzi. La partecipazione a competizioni di alto livello come l'European Cadet Cup offre opportunità di crescita tecnica e mentale, fondamentali per il percorso sportivo dei giovani judoka.