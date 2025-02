Sanremo, Big Mama fa ballare il pubblico del Suzuki Stage: "Questa città la porto sempre nel mio cuore" (Foto)

Dopo il successo di Raf, questa sera è toccato a Big Mama esibirsi sul palco del Suzuki Stage di Piazza Colombo. La rapper di San Michele di Serino ha ricevuto la linea dall'Ariston intorno alle 23 e ha interpretato la Rabbia non ti basta. "E' tutto bellissimo, Sanremo lo porto sempre nel mio cuore. Se non vengo in questa città, sto male", ha detto dopo aver dialogato con Carlo Conti.

Big Mama nel febbraio 2024 ha partecipato come concorrente in gara al 74º Festival di Sanremo con il brano La rabbia non ti basta, concludendo in ventiduesima posizione nella classifica finale. Nella quarta serata dedicata alle cover ha duettato insieme a Gaia, La Niña e Sissi (da Amici 21) cantando il brano Fa strano (Lady Marmalade), pubblicato il 22 marzo successivo.

Ecco gli artisti che animeranno il Suzuki Stage nei prossimi giorni: Ermal Meta (giovedì 13), Benji&Fede (venerdì 14) e Tedua (sabato 13).

(Foto di Erika Bonazinga)