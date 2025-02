Sanremo: Assessore regionale Simona Ferro “Liguria protagonista al Festival con Olly e Bresh”

"Ieri sera la Liguria è stata protagonista assoluta della prima serata del 75° ​Festival della ​Canzone italiana, grazie a due artisti liguri capaci di emozionare e far commuovere. E non poteva essere altrimenti: la nostra regione continua a sfornare talenti che vanno ad arricchire e a proseguire la tradizione della grande scuola cantautorale genovese". Così l’assessore alla Cultura della Regione Liguria, commentando le esibizioni di Olly e Bresh, i due artisti liguri in gara al Festival di Sanremo 2025.



"Abbiamo assistito a due performance notevoli – prosegue l'assessore Ferro – da una lato ‘Balorda nostalgia’ di Olly porta sul palco il tema forse più grande possibile, l’amore, un amore finito, coniugando tradizione e nuove sonorità, quelle sonorità che lo hanno portato ad essere sempre più amato dai giovani. Dall’altro Bresh, con ‘La tana del granchio’ ha presentato una canzone intimista, con una forte vocazione cantautorale che è la ricchezza e la forza di questi ragazzi che, pur nella contemporaneità e con linguaggi nuovi, continuano a portare avanti una storia unica, che da Paoli a De André, prosegue fino a oggi".