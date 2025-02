75° Festival, Damiano David torna all’Ariston da solista: “Quello di Sanremo sarà sempre il mio risultato più grande”

Dopo Jovanotti, questa sera un’altra icona della musica italiana salirà sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Subito dopo la semifinale delle Nuove Proposte, Damiano David tornerà a esibirsi dove nel 2021 arrivò al trionfo con i suoi Måneskin. Ma, questa volta, il pubblico del Festival lo conoscerà nel suo nuovo progetto da solista.

“Faremo un omaggio a Lucio Dalla che, per me, è uno dei più grandi riferimenti nella musica italiana - così Damiano David in conferenza stampa all’Ariston - abbiamo pensato di portare qualcosa di speciale e anche una sorpresa: sarò accompagnato da un altro grandissimo talento”.

L’ex frontman dei Måneskin è poi tornato sulle emozioni vissute a Sanremo nel 2021: “Non importa quante cose farò in carriera, quello di Sanremo sarà sempre il risultato più grande che ho mai avuto. Quello che abbiamo fatto qui con la band ci ha aperto a tutto quello che facciamo adesso. Questo posto per me è il punto più alto raggiungibile e avere ora l’opportunità da solista è bellissimo. Qui mi sento sempre come se con la band avessimo fatto qualcosa di impronosticabile, qui possono accedere le magie”.