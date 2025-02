Vela: concluso con successo il quarto ed ultimo atto delle Dragon Winter Series, il Campionato Invernale Classe Dragone

Il quarto ed ultimo atto delle Dragon Winter Series, il Campionato Invernale Classe Dragone, si è concluso con successo a Sanremo nel fine settimana del 7/9 febbraio 2025. Le condizioni meteo sono state ideali per le regate e il programma è stato rispettato completamente, con cinque prove e una di scarto portate a termine con un giorno di anticipo.

Sedici barche provenienti da tutta Europa si sono presentate per la quarta tappa delle Dragon Winter Series, con condizioni di vento favorevoli. Il primo giorno, un levante sui 18 nodi ha permesso di svolgere ben tre prove, considerando che le previsioni per i giorni successivi non erano delle migliori. Sabato, il vento da est sui 16 nodi ha consentito di completare altre due prove, concludendo il programma con un giorno di anticipo.

La battaglia per il vertice è stata intensa, con la barca TUR 12 PROVEZZA, timonata dal campione Andy Beadsworth, e ITA 79 TRANSBUNKER, capitanata dall'ucraino Yevgen Braslavets, che rappresentava lo Yacht Club Sanremo. Una collisione tra i due durante l'ultima prova e il conseguente ritiro ha fatto vincere i turchi per un solo punto. Al terzo posto si sono piazzati gli svedesi SWE 404 HIGT TIME di Karl Gustav Lohr.

La classifica finale del campionato ha visto trionfare ITA 79 timonata da Yevgen Braslavets, affiancato dai fratelli Vittorio e Andrea Zaoli.

Lo Yacht Club Sanremo continua ad essere un punto di riferimento per questa classe anche a marzo, ospitando la prestigiosa INTERNATIONAL ITALIAN DRAGON CUP dal 20 al 23 marzo.

Sabato 15 febbraio, nelle acque del porto di Sanremo, si terrà un evento dimostrativo per i giovani velisti della classe Optimist: IL FESTIVAL DELL’OPTIMIST manifestazione sportiva a carattere promozionale con il supporto del Comune e della Capitaneria di Sanremo.

Inoltre, dal 20 febbraio, più di 140 equipaggi si daranno appuntamento per la tradizionale The Carnival Race, riservata alle classi 420 e 470. Lo Yacht Club Sanremo si conferma così un punto di riferimento per le regate di alto livello, con due Campionati Mondiali in programma il prossimo autunno nelle acque del Golfo Matuziano.