Under 12 del Sanremo Rugby protagonisti al “Pino Valle” di Imperia

Under 12 del Sanremo Rugby assoluta protagonista del fine settimana biancazzurro con la partecipazione al raggruppamento FIR di Imperia.

I leoncini si sono dati appuntamento al campo “Pino Valle” con: CUS Genova, Recco, Province dell’Ovest, Reds, San Marziano e Savona oltre ai padroni di casa di Imperia.

“In questo primo raggruppamento dell’anno abbiamo affrontato tre partite intense - commenta Manuel Calabrò, tecnico dell’Under12 - i ragazzi si sono messi alla prova e hanno dimostrato importanti miglioramenti sul piano tecnico, con scelte di gioco davvero interessanti e utilizzando il gioco al piede in alcune situazioni per mettere in difficoltà l’avversario. La nostra idea di gioco sta prendendo forma, siamo soddisfatti e orgogliosi del loro percorso verso la meta”.