Silvia Storari ed Emiliano Carchia allo 'Zaccari', la Polisportiva Vallecrosia Academy ospita Acemaster Tour (Foto)

Innovazione ed evoluzione protagoniste al campo Zaccari a Camporosso. La Polisportiva Vallecrosia Academy asd, domenica 16 marzo, organizzerà, infatti, un evento unico nel suo genere: l'Acemaster Tour.

Nel corso della giornata saranno ospiti della struttura di padel nomi prestigiosi nel panorama internazionale e nazionale come Silvia Storari, maestro nazionale FITP, con 18 titoli open, vicecampionessa mondiale a squadre, vicecampionessa europea a squadre e campionessa italiana, che sarà a disposizione per slot di un’ora per 4 persone dalle 10 alle 18.00 previa iscrizione, ed Emiliano Carchia, il più famoso content creator e blogger di padel italiano, che sarà a disposizione per torneo e prova di abilità con sistema Acemaster.

I clienti potranno, inoltre, provare e testare il sistema Acemaster, che è un allenamento integrato che permette a tutti di allenarsi in modo semplice e divertente. "Con l'app si può scegliere l’allenamento tra quelli preparati dai migliori istruttori di tennis, padel e pickleball, guardare il tutorial dell’allenamento e con un click avviare Tito, il nostro lancia palle professionale e smart, in campo o fuori, per poter effettuare immediatamente l’allenamento così come è spiegato nel tutorial" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Con Acemaster è possibile allenare la tecnica, la potenza, le sequenze di colpi e la psicomotricità. Monitora gli allenamenti, segue i progressi, tiene traccia di tutti gli allenamenti. Gli indicatori luminosi, sincronizzati con Tito e con l'app, daranno la possibilità di poter allenare la psicomotricità e rendere ogni allenamento unico e divertente. Ogni giorno un allenamento diverso, professionale e divertente spiegato dai migliori istruttori e con video didattici per potersi allenare in modo efficace. Utilizzando anche la telecamera opzionale si potrà confrontare il proprio allenamento con quello dell’istruttore per vedere gli errori e correggerli in tempo reale".

"Sarà una giornata unica nel suo genere nell’estremo ponente ligure" - sottolinea il Vallecrosia Academy - "Vi aspettiamo domenica 16 marzo. Per informazioni dettagliate e prenotazioni contattare Chicco al cell. 347/2212330".