Ginnastica ritmica: 31 ginnaste della società Vittoria di Bordighera alla prima prova regionale del campionato Silver di Federazione (foto)

Si è svolta domenica scorsa a Genova la prima prova regionale del campionato Silver di Federazione, alla quale la società Vittoria di Bordighera ha partecipato portando in gara ben 31 ginnaste suddivise nei vari livelli tecnici in diverse categorie, di seguito tutti i piazzamenti.

Nel livello LA3 avanzato hanno gareggiato le atlete alla loro prima esperienza a livello agonistico. Nella categoria A1, le più piccole, primo posto per Anita Vitetta, secondo per Greta Dolmetta, terzo posto per Mia Artioli seguite dalle compagne di squadra Matilde Lentini, Ejsel Laci e Marta Massardo; nella categoria A2 vince Kinga Sokolowska Lancini seguita dalla compagna Beatrice Parodi; nella categoria A4 seconda classificata Francesca Cappa seguita dalle compagne Gaia Minasi, quarta, Camilla Parodi, quinta e Olivia Parodi sesta; nella categoria A5 secondo posto per Isotta Gazzani e terzo posto per Asia Vaccaro; nella categoria J1 vince Camilla Sciamanda.

Nel livello LB3 base categoria A5 primo posto per Emma Pafumi; nella categoria J1 prima classificata Matilda Guglielmi e terza classificata Giorgia Griza; nella categoria J2 vince Federica Porcu.

Nel livello LB3 avanzato categoria J2 terzo posto per Germana Curti; categoria S1 secondo posto per Gaia Cucinotta.

Nel livello LB base categoria A2 terza classificata Eleonora Sgrò e buona prova anche per le compagne Zoe Ummarino e Anna Adinolfi e Martina Lanzo; nella categoria J2 primo posto per Chiara Sismondini.

Livello LB avanzato categoria A2 vince Beatrice Ballestra; nella categoria A3 primo posto per Benedetta Garreffa e secondo posto per Benedetta Piergallini; nella categoria A5 vince Giada Bassetti; buona prova anche per Letizia Barbero.