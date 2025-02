Champions League: le favorite che potrebbero alzare la Coppa quest’anno

La Champions League 2024/2025 è entrata nella fase scottante della stagione. Il nuovo formato della competizione, che ha sostituito la classica fase a gironi con un'unica classifica da 36 squadre, ha reso il torneo ancora più competitivo. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate tra il 9º e il 24º posto devono affrontare un turno di playoff per continuare il cammino verso il trofeo.

Con l’avvicinarsi della fase a eliminazione diretta, anche le quote Champions League iniziano a settarsi verso le favorite e, tra le principali contendenti alla Coppa, ci sono sicuramente Liverpool e Bayern Monaco, seguite da Real Madrid e Manchester City. L’Inter ha qualche possibilità con le grandi d’Europa? Ecco una panoramica della situazione e un focus sulle possibili vincitrici.

Liverpool: dominio e continuità

Il Liverpool è stata la squadra più impressionante della prima fase della competizione. I Reds hanno chiuso al primo posto nella classifica generale, con un percorso praticamente perfetto: sei vittorie in sei partite. La squadra di Arne Slot, subentrato a Klopp in estate, ha trovato un equilibrio perfetto tra solidità difensiva e capacità offensive, con un Mohamed Salah in stato di grazia.

C’è di più: il l centrocampo rinforzato dagli acquisti di Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai sta fornendo qualità e intensità, mentre in difesa Virgil van Dijk continua a essere il leader indiscusso. Il Liverpool ha già dimostrato di poter vincere questa competizione e, con un cammino così autorevole, è tra le squadre più accreditate per arrivare fino in fondo.

Manchester City: i campioni in carica vogliono ripetersi

Il Manchester City di Pep Guardiola è ancora una delle formazioni più temibili d'Europa. Dopo la storica vittoria della Champions League nel 2023, la squadra di Manchester ha mantenuto una rosa competitiva, pur affrontando qualche difficoltà nella prima fase del torneo.

Erling Haaland, autore di otto reti nella fase iniziale, continua a essere il riferimento offensivo principale, mentre il ritorno di Kevin De Bruyne da un infortunio ha ridato qualità e leadership ai Citizens. Il gioco di Guardiola è ormai collaudato e il City, nonostante qualche battuta d'arresto in campionato, rimane tra i principali favoriti per la vittoria finale.

Real Madrid: esperienza e mentalità vincente

Per i Blancos, con 15 titoli vinti nella loro storia, vige una tradizione senza eguali nella competizione e, anche quest'anno sotto la guida di Carlo Ancelotti, hanno dimostrato di saper gestire le partite importanti con solidità.

L’inserimento di Jude Bellingham a centrocampo si è rivelato determinante: il giovane inglese ha già segnato sei gol in Champions League ed è diventato il nuovo leader della squadra. Vinícius Jr. e Rodrygo garantiscono velocità e imprevedibilità in attacco, mentre la difesa, con il ritorno di Éder Militão, si è ulteriormente rafforzata.

Bayern Monaco: una rosa profonda e talentuosa

Il Bayern Monaco ha vissuto una stagione con alti e bassi, ma la sua rosa lo rende comunque una minaccia per chiunque. L’arrivo di Harry Kane ha dato alla squadra una dimensione offensiva ancora più devastante, con l'attaccante inglese già autore di nove reti in Champions League.

Il centrocampo, guidato da Joshua Kimmich e Jamal Musiala, garantisce equilibrio e creatività, mentre la difesa può contare sull'esperienza di Matthijs de Ligt e l'affidabilità di Manuel Neuer tra i pali. Il Bayern ha l’esperienza e la qualità per imporsi sulle altre grandi d'Europa, e l’obiettivo è tornare a sollevare la Champions League dopo il trionfo del 2020.

Le italiane alla prova del nove

Il calcio italiano sta cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista, dopo aver riportato tre squadre in finale nelle competizioni europee della scorsa stagione. Inter, Milan e Juventus sono ancora in corsa, ma con ambizioni e situazioni differenti.

L’Inter si è confermata una delle squadre più solide d'Europa, chiudendo la fase di campionato al quarto posto nella classifica generale, garantendosi l'accesso diretto agli ottavi di finale.

I nerazzurri puntano sulla solidità difensiva e sull'esperienza internazionale di giocatori come Lautaro Martínez, Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu e restano in attesa di scoprire l’esito del sorteggio per gli ottavi, previsto per il 21 febbraio 2025.

Il Milan, la Juventus e l'Atalanta, invece, dovranno affrontare i playoff per accedere agli ottavi. Il Milan sfiderà il Feyenoord, la Juventus se la vedrà con il PSV Eindhoven, mentre l'Atalanta affronterà il Club Brugge.

Le partite di andata dei playoff si terranno l'11 e il 12 febbraio, con i ritorni previsti per il 18 e 19 febbraio 2025. Saranno incontri decisivi, che determineranno il proseguimento del cammino europeo delle tre squadre italiane.