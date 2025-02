Cambio al vertice del comitato Federvolley Liguria Ponente: Salvatore Clemente eletto presidente

Si sono svolte ad Albenga le elezioni per il rinnovo delle cariche del comitato Liguria ponente della Federvolley che comprende le provincie di Imperia e Savona.

I contendenti alla presidenza erano 2 Salvatore Clemente detto Ciccio Volley Albissola e Ornella Testa, volley Alassio mentre i candidati consiglieri erano 8 (4 eleggibili).

Alla presidenza è stato eletto per 0.9 % in più Salvatore Clemente mentre per il consiglio hanno vinto nettamente i 4 consiglieri che lo sostenevano e precisamente ottima prova per i 2 consiglieri della provincia di Imperia ovvero Beppe Privitera di Imperia , primo degli eletti, presidente del Riviera Volley Sanremo con il quasi automatico ruolo di vice presidente, nonchè Roberto Parodi, ex allenatore e papà del nazionale Simone Parodi, tesserato volley Arma Taggia; secondo degli eletti Terzi a pari merito il presidente del volley Carcare Lorenzo Michele ed il dirigente del volley Sabazia Vado Eva Oliveri.

Tutto il nuovo consiglio ringrazia coloro che li hanno sostenuti ed anche le società sportive che non li hanno votati perché l'unico vero obiettivo del gruppo dirigente neoeletto è quello di rilanciare la pallavolo nelle due provincie specialmente nelle zone dove storicamente esistevano società sportive del volley e ad oggi sono completamente scomparse oltre a costruire interrelazioni più positive con enti istituzionali come provveditorati - istituti scolastici ed enti pubblici, con una presenza più attenta alle società del territorio attraverso i consiglieri che devono attivare costanti relazioni con le società tutte.