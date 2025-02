La Sampdoria sostiene Olly al Festival di Sanremo: “Questa volta siamo noi a tifare per te”

Da tifoso a protagonista: la Sampdoria, in un video postato sui social, appoggia Olly nel suo percorso alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Grande appassionato dei colori blucerchiati, l’artista genovese è riuscito a conquistare i cuori dei tifosi come lui e a restare vicino alla sua squadra nonostante il periodo non proprio fortunato della squadra.

Nelle immagini del video si vedono i giocatori della Samp impegnati a firmare la maglia numero 5 della squadra, creata apposta per Olly e recapitata all’artista direttamente a Sanremo. “Questa volta siamo noi a tifare per te. In bocca al lupo” scrivono dalla società sportiva.

Il brano che il cantante genovese porterà in gara si intitola ‘Balorda nostalgia’ e questa sera sarà la prima occasione per il pubblico di ascoltarlo dal vivo durante la prima serata della kermesse.