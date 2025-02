75° Festival di Sanremo, Alex Wyse in gara tra le Nuove Proposte con 'Rockstar': "Il mio brano è un inno alla libertà"

Tra i giovani finalisti della reintrodotta categoria Nuove Proposte all settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo c’è Alex Wyse. Ventiquattro anni, volto noto al grande pubblico che arriva dalla scuderia di Amici, il suo brano si intitola Rockstar, e ha già raggiunto il milione di ascolti sulle piattaforme di streaming. Indubbiamente una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana, Alex ha le idee molto chiare nonostante la giovane età: “Sono contento di essere qua, è tutto grandissimo - esordisce l’artista durante la sua prima conferenza stampa -. Penso e spero di essere pronto per tutto, alla fine canto e scrivo canzoni, quindi sarò pronto per forza”.

“Il mio brano è un inno alla libertà, un invito a essere noi stessi e a inseguire chi siamo. Penso che la mia generazione abbia bisogno di sentirsi libera, così come le altre, è quello che avevo in testa quando l’ho scritta” continua a raccontare.

Tra le sue ispirazioni ci sono Elton John ed Elvis, “entrambi artisti molto liberi”: ed è sempre la necessità di essere se stessi senza snaturarsi a muovere le intenzioni e i passi di Alex Wyse. Tra i concorrenti in gara cita Lucio Corsi e Brunori Sas, ma anche Adriano Celentano e la sua ‘L’emozione non ha voce’ tra le sue canzoni che avrebbe voluto portare sul palco.

“Scrivere mette insieme le emozioni che provo, i momenti che ho vissuto e che ho bisogno di raccontare, ma è molto complesso: è una necessità. La musica è il mio essere, l’ho sempre un po’ rincorsa: scrivere mi da molta tranquillità, è come fare fotografie dei momenti e a volte aiuta a superarli. Spero di far emozionare e di riuscire a far capire perché è nata ‘Rockstar’, il suo invito a non mettere dei limiti”.

A soli quindici anni, Wyse si è trasferito in Inghilterra dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica “Ho capito di voler fare musica in quel momento, anche se lo avevo sempre saputo, pur senza inseguire veramente quella strada. Quando mi sono trasferito, libero dal giudizio, ho deciso che sarebbe stata la mia vita al 100%”. L’esperienza ad Amici è poi servita a prendere confidenza con il pubblico: “Ho imparato a lasciarmi andare e a comunicare, prima cantavo nella mia camera e grazie a questa esperienza ho scoperto il mio lato estroverso” spiega ancora.

“Il brano è un invito a guardarci dentro, nessuno ha qualcosa in più degli altri, siamo tutte Rockstar perché siamo tutti liberi” conclude. “Sono cresciuto guardando Sanremo, essere stato selezionato è una grandissima emozione, non mi aspetto nulla ma voglio essere libero anche qui”. Nel 2025, l’artista ha già annunciato due appuntamenti live: il 24 maggio al Fabrique di Milano e il 26 settembre all’Atlantico di Roma.