Il lancio della prevendita di Bitcoin Bull alimenta l’hype della community: è arrivata la nuova crypto su cui puntare?

L’arrivo di un nuovo progetto nel panorama delle criptovalute genera sempre un grande interesse, specialmente quando si tratta di un'iniziativa innovativa e promettente. Bitcoin Bull (BTCBULL) ha recentemente lanciato la sua prevendita, attirando immediatamente l’attenzione degli investitori e degli appassionati del settore. In meno di ventiquattro ore, il progetto ha superato i 550.000 dollari raccolti, dimostrando un forte entusiasmo da parte della community.

Il motivo di questo interesse risiede nelle caratteristiche uniche di BTCBULL, che combina il concetto di meme coin con un meccanismo di ricompensa basato su airdrop in Bitcoin reali.

Ogni volta che il prezzo di BTC raggiunge un nuovo traguardo, i possessori di BTCBULL ricevono una frazione di Bitcoin come premio. Inoltre, la partnership con Best Wallet e l’implementazione di un sistema di token burn contribuiscono ad aumentare l’attrattiva del progetto.

BTC Bull: un nuovo paradigma nel mondo delle criptovalute

Bitcoin Bull introduce un concetto innovativo nel settore delle criptovalute, combinando la crescente popolarità delle meme coin con un sistema di premi in Bitcoin reali.

Il progetto si distingue per il suo meccanismo di airdrop, che consente ai possessori di

BTCBULL di ricevere Bitcoin ogni volta che il prezzo di BTC raggiunge determinati livelli.

Questa caratteristica offre un incentivo concreto agli investitori, rendendo BTCBULL una delle poche criptovalute che garantiscono un vantaggio tangibile oltre alla semplice speculazione sul prezzo.

Al momento, il prezzo iniziale di BTCBULL nella fase di prevendita è pari a 0,002355 dollari per token, un valore che lo rende accessibile a un vasto pubblico.

Inoltre, BTCBULL è già presente nella sezione Upcoming Tokens di Best Wallet, una delle piattaforme più affidabili per la gestione delle criptovalute. Questo riconoscimento ne rafforza la credibilità e conferma l’interesse del mercato nei confronti del progetto.

Una delle caratteristiche più rilevanti di BTCBULL è il meccanismo di burning dei token. Ogni volta che il prezzo di Bitcoin raggiunge un nuovo traguardo, oltre agli airdrop di BTC, viene attivato un evento di token burn, che riduce l’offerta complessiva di BTCBULL.

Con una fornitura totale di 21 miliardi di token, rispetto ai 21 milioni di BTC, questa strategia mira ad aumentare la scarsità del token nel tempo, incentivando una crescita del valore per chi lo detiene.

Oltre al sistema di ricompense e burning, BTCBULL offre un'opzione di staking con un APY del 623%, permettendo ai possessori di token di ottenere un reddito passivo. Le ricompense in token BTCBULL vengono distribuite con una velocità di 399,54 token per blocco ETH, per un periodo di due anni.

Questi elementi, combinati con una forte attenzione alla sicurezza grazie alla verifica degli smart contract da parte di Coinsult e SolidProof, rendono il progetto particolarmente interessante per gli investitori.

Perché investire in BTCBULL?

L’interesse verso BTCBULL non si limita solamente al meccanismo di airdrop e burning, ma si estende anche alla sua posizione unica nel mercato.

Sebbene Bitcoin sia considerato l’asset digitale più importante, esistono poche meme coin che ne celebrano il successo. BTCBULL si inserisce in questo contesto, colmando un vuoto nel mercato e attirando una community di investitori che desiderano combinare il divertimento delle meme coin con vantaggi economici reali.

In particolare, molti analisti prevedono che Bitcoin possa raggiungere un valore di 1 milione di dollari nel prossimo futuro. Gli airdrop di BTCBULL sono progettati proprio per seguire questa crescita, con premi scaglionati che verranno distribuiti quando BTC raggiungerà i 150.000 e i 200.000 dollari.

Questo rende BTCBULL una scelta strategica per chi crede nel potenziale a lungo termine di Bitcoin e vuole massimizzare i propri guadagni attraverso un investimento parallelo.

L’analogia tra Bitcoin e l’oro è stata recentemente ribadita dal presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, che ha definito Bitcoin “oro digitale”. Se BTC dovesse raggiungere la stessa capitalizzazione di mercato dell’oro, attualmente pari a 19,67 trilioni di dollari, il suo valore supererebbe i 991.000 dollari.

Considerando che il prezzo dell’oro ha registrato un incremento del 46% negli ultimi 12 mesi e continua a essere spinto al rialzo dall’instabilità geopolitica e dalle politiche delle banche centrali, il parallelo tra Bitcoin e l'oro rafforza ulteriormente la tesi rialzista su BTCBULL.

Partecipare alla prevendita di BTCBULL è un processo semplice e accessibile. Gli investitori devono possedere un crypto wallet compatibile, come MetaMask, Trust Wallet o Best Wallet, e collegarlo al widget di prevendita disponibile sul sito ufficiale del progetto.

L’acquisto può essere effettuato utilizzando ETH o USDT, tenendo conto delle relative gas fee, oppure tramite denaro fiat con una carta di credito o debito.

Dopo aver completato la transazione, i token BTCBULL saranno visibili direttamente nel wallet dell’utente.

Oltre alla prevendita, gli investitori possono immediatamente mettere in staking i propri token per iniziare a guadagnare ricompense. La sicurezza del progetto è garantita da audit indipendenti, rendendolo una scelta solida per chi desidera diversificare il proprio portafoglio crypto.

Pertanto, considerando gli aspetti descritti in questo articolo, Bitcoin Bull potrebbe essere uno dei progetti più interessanti delle prossime settimane, e potrebbe capitalizzare l’entusiasmo generato da un’altra bull run di Bitcoin.

