Under 16, trasferta importante per la Pallamano Ventimiglia

"Trasferta importante, ai fini del campionato Under 16 , per i nostri ragazzi, ieri contro il Valpellice", commenta così la Presidente Paola Nanni della Pallamano Ventimiglia.

" Una vittorio all'ultimo secondo, è il caso di dirlo, in una partita giocata punto a punto, e finita con uno score di 25-26; Il risultato di parità è stato ribaltato da un goal di Lorenzo Damiano Basso, a 10 secondi dal fischio finale. Le parate dei 5 rigori di Samuele Campodoni, hanno poi fatto sicuramente la differenza.

"Ma non si arriva ad una vittoria così, se non ci sono, allenamenti ad hoc, allenatori capaci e caparbi, un tifo urlante ma soprattutto consapevolezza delle proprie capacità, complicità con i compagni, tenacia e voglia di vincere. Prima della partita ho inviato un messaggio ai ragazzi dicendo loro - mi fido di voi - e mai fiducia fu così ben riposta. Bravi, bravi, bravi. Tra questi, Samuele Campodoni Portiere, Mattia Campodoni Portiere,, Federico Ferrari, Paolo Aime, Lorenzo Gibelli , Matteo Bellina, Lorenzo Basso Damiano, Thomas Papalia, Simone Arnone Simone Coletta e la nostra mascotte Azzurra Campodoni.

"Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente i genitori al seguito, il cui tifo ha giocato un ruolo fondamentale, per dare un imput in più ai ragazzi", dice Massimo Agnese coach.