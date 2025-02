Petanque, nella 3a giornata del campionato maschile di serie A e A/2, risultati alterni per le squadre di Bordighera e Ventimiglia

In questo ultimo fine settimana, si sono disputate la terza giornata dei campionati di serie A di petanque, dove la nostra provincia à rappresentata dalla Biancheri-Muller Bordighera e la serie A/2 con il DLF di Ventimiglia.

I risultati, sono stati alterni; più difficile il confronto in serie A per la formazione bordigotta che è stata sconfitta sui campi di casa di Roverino dalla forte compagine piemontese della Costigliolese (attualmente in testa alla classifica), col punteggio di 16-6.. Il team del C.T. Capaccioni, comunque rimane al secondo posto della classifica. Risultato differente per il DLF Ventimiglia in serie A/2 che ottiene la sua prima vittoria in campionato a spese del S. Bartolomeo col punteggio di 12-6 .

Il prossimo impegno, con la quarta giornata, è per sabato prossimo, 15 febbraio, quando in serie A la Biancheri Muller andrà a far visita alla forte formazione piemontese del Vita Nova Savigliano, con inizio alle ore 14,30; mentre in serie A/2, il DLF Ventimiglia, sarà nuovamente in casa, sempre alle ore 14,30, ospitando i piemontesi del Valle Maira. Infine, domenica prossima, riprenderà anche il campionato di serie A femminie col G.S.P. Ventimiglia che affronterà la impegnativa trasferta a Savigliano contro le campionese italiane uscenti del Vita Nova (inizio ore 14.30 ).