Pallavolo: sconfitta al tie-break per gli uomini e vittoria per le donne nel weekend della Grafiche Amadeo

Una vittoria ed una sconfitta, nel fine settimana appena terminato, per la Grafiche Amadeo. Nel campionato di Serie C maschile, sconfitta per i ragazzi di Marco Biglieri a lavagna per 3-2.

Gara altalenante per i matuziani che, dopo aver perso i primi due set (25-23 e 25-17) hanno poi rimontato nei successivi (25-19 e 25-17). Il tie break è andato ai levantini per 15-13. La Grafiche Amadeo mantiene il terzo posto in classifica con 24 punti, dietro a Volley Albisola con 30 e Sabazia Vado con 27.

Ottima vittoria, invece, per le ragazze contro il Wonder Normac Genova per 3-1. Dopo aver perso il primo set per 25-21, le matuziane hanno reagito aggiudicandosi i restanti tre per 25-20, 25-21 e 25-22. Con questo risultato le girls mantengono il terzo posto in classifica, in coppia con il Volley Diano dietro Cogovalle e l'imprendibile Normac Genova.