Ginnastica ritmica, il Cerchio d'Oro di Imperia stravince al campionato a squadre (foto)

Le atlete del Cerchio D’Oro di Imperia iniziano il campionato a squadre con un ottimo risultato. Primo posto per la squadra gold Allieve 1 capitanata da Ginevra Longo con Emma Lucifredi e Karol Lo Sasso, che si porta a casa il primo posto nella prima prova. La prova collettiva delle ragazze si è fatta apprezzare dai giudici per la particolare sincronia delle atlete, precise nei movimenti e nelle difficoltà. Con questa squadra il Cerchio d’Oro si era già classificato ai campionati nazionali a squadre lo scorso campionato. Terzo posto per la squadra gold Allieve 3 capitanata Giorgia Stuani con Alessia Grillo e Isabella Rossi, che si sono esibite per la prima volta insieme con un esercizio collettivo e nonostante qualche imprecisione riescono a chiudere con un buon punteggio e con un risultato importante.

A fine marzo si terrà la seconda prova del campionato gold a squadre, per cui la concentrazione resta alta e la voglia di portarsi a casa un risultato importante motiva le ginnaste a proseguire la preparazione.

La coach del gruppo agonistico Chiara Hasa ancora una volta porta a casa un risultato importante, ma la partita resta aperta.