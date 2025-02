Domenica di grande karate a Diano Marina con

La DKD del M° Andrea Di Latte, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, ha in programma una lunga serie di eventi, anche grazie alle preziose collaborazioni in atto sul territorio di ponente. La Fijlkam Liguria (settore karate), con i suoi 143 insegnanti nei vari gradi e provenienti dalle 4 province, in rappresentanza di 29 sodalizi, ha dato vita, sul tatami del PalaCanepa di Diano Marina, all’annuale Corso di Aggiornamento per insegnanti ed Ufficiali di gara. Fondamentale l’enorme sostegno degli Uffici Comunali e dell’assessorato allo sport, nel mettere a disposizione la struttura del Palasport locale;

La domenica appena trascorsa ha regalato momenti di formazione con un elevato spessore culturale e di sublime livello tecnico, grazie ai grandi nomi del karate internazionale che hanno tenuto le docenze per gli insegnanti della regione; tra i molti nomi importanti spiccano certamente quello del M° Santo Torre, massimo esperto federale per il karate Shotokan, nonché membro della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, già allenatore della nazionale azzurra nella specialità del kata (forme), Torre VIII dan, vanta anche importanti rapporti con dojo nipponici presso i quali insegna, e grazie alla sua smisurata passione, divulga la cultura di un karate autentico senza perdere di vista la performance e gli aspetti squisitamente legati alle competizioni.

La gradita visita dell’assessore Luca Spandre, è stato un momento di gioia e condivisione, cogliendo l’occasione per la consegna dei diplomi recapitati direttamente dal centro federale di Ostia, il C.T. M° Sauro Baldiotti che ha ricevuto il grado di VIII dan, i M° G. Berruti e M. Oventile VII dan ed il CRUG C. Guietti come Arbitro Benemerito, questi riconoscimenti passati dalle mani del M° S. Torre, assumono certamente un peso enorme ed un valore aggiunto alle carriere dei nostri tecnici regionali.

Dopo la pausa, i lavori sono ripresi con un occhio di riguardo all’attività giovanile grazie al ricchissimo intervento del M° Maurizio Feggi VII dan, ma soprattutto una vera autorità nel campo di lavoro con le fasce giovanili; Feggi oltre ad essere un esempio di professionalità ed empatia ha presentato e sviluppato gli argomenti coinvolgendo gli addetti ai lavori in una docenza che come al solito si è tramutata in dialogo professionale e confronto continuo.

Si è chiusa così una domenica impegnativa per il karate ligure, i sodalizi ponentini sono già al lavoro per i prossimi imminenti impegni che vedono un primo meeting presso la Mushin dojo di Ventimiglia, previsto per il 2 marzo, si procede quindi all’imperdibile seminario del Campione Olimpico L. Busà in programma a Bordighera il 9 marzo, organizzato dalla S.K.W.R. Camporosso, ed il Trofeo Liguria (gara giovanile) previsto ad Andora il 13 aprile ad opera del Comitato Regionale con il supporto della Scuola Karate Andora.