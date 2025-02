Taggia: impianto sportivo Ezio Scalvi ancora inagibile, un esposto del Gruppo consiliare 'Progettiamo il Futuro'

"Abbiamo cercato di capire i motivi per il quale il glorioso Impianto sportivo Ezio scalvi sia dopo due anni e mezza ancora inagibile. Abbiamo appreso che lo stesso sarebbe potuto essere messo a norma, dal 2017, in forza di una convenzione urbanistica a carico della CMG s.r.l quale extra onere di una operazione edilizia c.d. Piano Casa nelle vicinanze dell’impianto. L’assenza di convenzione, anche nella forma della monetizzazione dell’opera pubblica, non è mai stata sottoscritta, e non presente negli atti, e riteniamo pertanto che il titolo edilizio rilasciato non sia conforme alla legge. Per tali motivi abbiamo depositato un esposto per abuso edilizio.

Il Gruppo consiliare 'Progettiamo il Futuro'".