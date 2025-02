Calcio. Sanremese bloccata sull'1-1 dall'Oltrepò, Scalise: "Serviva più cattiveria"

La Sanremese non va oltre l'1-1 casalingo con l'Oltrepò nella partita disputata con le magliette celebrative per il Festival della Canzone Italiana.

Questa l'analisi di mister Manuel Scalise: "Dispiace non averla chiusa dopo essere andati in vantaggio quasi subito, anche perchè le occasioni le abbiamo create ma non le abbiamo concretizzate. Il pari lo abbiamo incassato a fine primo tempo, poi nella ripresa l'Oltrepò è entrato poche volte nella nostra area di rigore. I ragazzi ci hanno messo cuore e impegno e non gli posso rimproverare nulla: ma in questo tipo di partite serve più cattiveria per poterle chiudere. Sono comunque due punti persi proprio perchè l'occasione per vincerla c'era ma non siamo stati in grado di coglierla".

Domenica i matuziani saranno di scena in casa di un Asti ferito dal poker incassato a Imperia. La classifica vede dopo questo turno il vantaggio biancazzurro sulla zona playout ridotto da 6 a 4 lunghezze.