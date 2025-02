Calcio, Prima Categoria. Schillaci e Zito firmano il poker orange, l’Ospedaletti fa suo il big match contro il San Filippo Neri

L’Ospedaletti torna in campo dopo il turno di riposo e riparte da una grande prestazione nel big match contro il San Filippo Neri Yepp Albenga, compagine in lotta per un posto nei playoff.

Gli orange partono subito forte e indirizzano il match nella prima mezz’ora di gioco. La rete del vantaggio arriva al 10’ con la specialità della casa: Alemanno si guadagna un calcio di punizione che Schillaci trasforma in gol indirizzando la sfera rasoterra sul palo del portiere. Al 23’ l’Ospedaletti raddoppia, sempre sull’asse Alemanno-Schillaci. Al termine di un’azione di contropiede, il numero 7 appoggia sulla sinistra per il numero 11 che conclude a incrociare e firma il raddoppio. Il tris arriva cinque minuti dopo con Zito che incorna di testa sul calcio d’angolo battuto, neanche a dirlo, da Schillaci. Nonostante il risultato, la prima frazione non è solo a tinte orange. Anche gli ospiti si fanno vedere prima con un calcio di punizione di Condorelli respinto sulla linea da Ambesi e poi con un calcio d’angolo che lo stesso numero 10 prova a destinare direttamente nello specchio, ma trova pronto Bazzoli che respinge la sfera.

Nella ripresa il San Filippo Neri si riversa in avanti alla ricerca della rete che potrebbe riaprire il match. Condorelli ci prova con un tiro sotto l’incrocio che Bazzoli neutralizza, mentre Setti si rende pericoloso con una conclusione a incrociare sulla quale il numero 1 orange risponde ancora “presente”. E allora al minuto 82 l’Ospedaletti la chiude calando il poker: Zito conquista palla sulla trequarti e conclude di potenza in rete.

Una seconda frazione di gara che ha visto anche l’esordio in prima squadra di altri ragazzi classe 2006, tutti prodotti del settore giovanile orange, come sottolinea anche mister Luccisano: “Una grande prestazione da parte dei ragazzi, ci si chiedeva una partita di orgoglio e abbiamo dominato contro una squadra forte. Hanno fatto tutti molto bene e hanno esordito anche altri 2006 che si sono comportati egregiamente”.

“Era importante tornare a vincere e rilanciarci in zona playoff - aggiunge mister Luccisano - il merito è di un gruppo che ha dimostrato di essere forte, dominando in tutti i settori del campo. Andiamo avanti partita per partita con l’obiettivo di entrare negli spareggi promozione”.

Con il contemporaneo pareggio tra Baia Alassio e Golfo Dianese, l’Ospedaletti torna a meno tre dalle vetta della classifica. Ora gli orange sono al quarto posto a quota 36 punti dietro a Baia Alassio (39), Golfo Dianese (38) e Camporosso (37).

Ospedaletti - San Filippo Neri Yepp Albenga 4-0

Marcatori: 10’ e 23’ Schillaci, 28’ e 82’ Zito

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì (53’ 13 Bacciarelli), 3 Cianci, 4 Russo (85’ 19 Cascone), 5 Ambesi, 6 Sartori (55’ 14 Manno), 7 Alemanno (70’ 16 Touay), 8 Zito (82’ 18 Angeli), 9 Saih, 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 15 Siberie, 17 Mema, 20 Colucci

Allenatore: Fabio Luccisano

San Filippo Neri Yepp Albenga: 1 Rizzo, 2 Gerosa, 3 Furlanetto (72’ 18 Tesoro), 4 Fejzillari (46’ 15 Abbatemarco), 5 Greco, 6 Talladira (60’ 19 Miserendino), 7 Carparelli, 8 Giordano (68’ 16 Sportelli), 9 Orru, 10 Condorelli, 11 Setti

A disposizione: 12 Risso, 13 Gentile, 14 Giglio, 17 Delmonte

Allenatore: Davide Torregrossa

Arbitro: Sig. Gabriele Semeria (Imperia)

Ammoniti: Cordì, Sartori, Fejzillari, Greco, Abbatemarco, Miserendino, Setti